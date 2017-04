"Aeroporto Leonardo Da Vinci è il primo in Europa per qualità dei servizi"

Nuovo record assoluto per l'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino sul fronte della qualità dei servizi erogati ai passeggeri. Secondo le rilevazioni indipendenti effettuate da Airport Council International, l’associazione internazionale che misura attraverso interviste ai passeggeri la qualità percepita in oltre 250 aeroporti in tutto il mondo, anche nel primo trimestre 2017 Fiumicino si attesta al primo posto tra i grandi aeroporti Ue nel gradimento dei viaggiatori, facendo registrare il record storico della valutazione complessiva che ha raggiunto quota 4,34 punti (su una scala dove il massimo è 5).

Già il terzo trimestre del 2016 aveva visto l’hub romano posizionarsi in testa alla classifica che comprende i grandi scali UE come Monaco, Londra, Madrid, Parigi, Amsterdam. Questo ulteriore passo in avanti ha consentito di superare anche la qualità di aeroporti europei di dimensioni inferiori, ma molto efficienti, come ad esempio quelli di Zurigo e Copenaghen. Dal 2013 a oggi, l’hub romano ha dunque scalato la classifica di riferimento, passando dall’ultima alla prima posizione.

A rendere possibile il nuovo record del 2017 è stata, anzitutto, l’entrata in operatività della nuova Area Internazionale E, inaugurata lo scorso 21 dicembre e divenuta punto di riferimento del settore a livello globale per comfort, convenienza e qualità dello shopping e dell’offerta enogastronomica, oltre che per le iniziative di intrattenimento culturale. Inoltre, si conferma l’apprezzamento dei viaggiatori sui processi aeroportuali principali del Leonardo da Vinci quali i controlli di security (per cortesia del personale, accuratezza e velocità) e il controllo passaporti (per la rapidità del servizio, ottenuta anche grazie all’installazione da parte di ADR di 32 eGates per la lettura digitale del documento europeo).

In ulteriore crescita anche la pulizia generale dei Terminal e il comfort aeroportuale, nonché servizi operativi molto sentiti dai passeggeri come la pulizia delle toilette e la disponibilità dei carrellini. Trend positivo, infine, anche per l’accessibilità dell’aeroporto attraverso mezzi di trasporto collettivo (treno, autobus) e per la qualità dei servizi dei parcheggi di ADR, che il gestore ha recentemente rinnovato.

"Già lo scorso anno, grazie alla passione e all’attenzione di tutto il personale di ADR e dei vari operatori aeroportuali, avevamo raggiunto risultati di eccellenza, che ci avevano portato ad essere il migliore hub europeo con più di 40 milioni di passeggeri. Tutto questo operando con strutture obsolete e, in alcuni casi, sottodimensionate" ha dichiarato l’AD di Atlantia Giovanni Castellucci. "L’apertura del nuovo molo e della nuova area commerciale – ha spiegato - ha permesso, oggi, di fare un ulteriore salto verso l'alto nella qualità del servizio. Ma il lavoro di potenziamento non si è esaurito. ADR conta di portare la capacità dei Terminal a circa 60 milioni di passeggeri entro il 2022, continuando a migliorare le strutture all’interno del sedime attuale, così come fatto finora", ha concluso Castellucci.

“Il record raggiunto oggi è un risultato importante per il nostro aeroporto e per la città di Roma - ha dichiarato l'AD di Aeroporti di Roma Ugo de Carolis - Ogni giorno lavoriamo con la volontà di mettere il passeggero al centro delle nostre attenzioni, unendo capacità infrastrutturale, accoglienza, nuove tecnologie, attenzione ai particolari. In questo modo continuiamo ad attirare nuovo traffico internazionale verso il nostro scalo, con una crescita di viaggiatori che genera riflessi positivi sull’intero sistema produttivo romano e laziale” .