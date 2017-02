Fiumicino, AdR e Codacons lanciano magazine gratuito per i viaggiatori

Novità all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino con una nuova iniziativa editoriale in favore dei viaggiatori. Grazie alla collaborazione tra Aeroporti di Roma e Codacons nasce infatti 'Check in Rome', il primo magazine gratuito dedicato ai turisti, che sarà distribuito a partire da oggi presso lo scalo di Fiumicino.

Un mensile free press in doppia lingua, italiano e inglese, che informa i viaggiatori su tutte le iniziative in corso nella Capitale: concerti, spettacoli, mostre, teatro, eventi dedicati ai bambini e proposte culturali, con l’indicazione di numeri telefonici, indirizzi e siti web dove prenotare biglietti o reperire ulteriori informazioni. Il magazine, (edito da Markonet), dedica poi uno spazio alle novità che riguardano l’aeroporto e agli eventi che si svolgono direttamente presso i terminal di Fiumicino: nel primo numero, protagonista è lo chef stellato Heinz Beck, che apre al Leonardo Da Vinci il ristorante 'Attimi'.

La rivista è da oggi distribuita gratuitamente in 50mila copie presso i desk informativi dello scalo, sulle sedute vicino i gate di imbarco e su espositori dedicati dove i passeggeri potranno facilmente individuarla.

La versione digitale del magazine, visibile all’indirizzo www.checkinrome.net, si propone, inoltre, di raccogliere segnalazioni, suggerimenti e giudizi di chi transita nel principale aeroporto italiano, necessari per garantire che lo scalo continui a occupare le prime posizioni nelle classifiche di gradimento dei passeggeri, tra i migliori hub europei.

"Si tratta di un piccolo giornale gratuito che offre moltissimo ai viaggiatori – spiega il presidente Carlo Rienzi – Chi atterra a Fiumicino, infatti, avrà subito un quadro chiaro delle iniziative culturali in corso a Roma, e potrà meglio gestire il proprio tempo libero. Il magazine indica anche ai lettori i canali per entrare in contatto con Codacons".

"Check in Rome è un nuovo e ulteriore strumento di informazione per i nostri viaggiatori, ai quali segnaliamo gli eventi culturali e di svago più importanti in aeroporto e in Citt - ha dichiarato l’amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Ugo de Carolis - Rafforziamo in questo modo il nostro legame con il territorio, la storia e le iniziative di Fiumicino e di Roma, di cui siamo la porta d’ingresso per i passeggeri di tutto il mondo. Siamo lieti di questa partnership con Codacons una realtà importante che, come noi, ogni giorno lavora per garantire la qualità a decine di migliaia di passeggeri, utenti e consumatori"